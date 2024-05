Cancel·lat el Mundial Youtuber com a obertura de l'Andorra Mountain Music

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'esdeveniment Mundial Youtuber, que havia de servir com a acte d'obertura de l'Andorra Mountain Music el 29 de juny, ha quedat anul·lat per complicacions tècniques. Així, s'ha decidit avançar l'obertura de portes a les 16 hores i ampliar la durada del concert de Molan los 90 XXL amb una nova convidada, la cantant Kriss Orue. L'organització del festival ha informat que s'ha decidit prescindir de l'activitat malgrat els esforços per dur-la a terme. La iniciativa consistia a reunir diferents youtubers per jugar en directe al videojoc Fortnite.

Les persones que havien comprat una entrada per al Mundial Youtuber poden tornar-la a la web de Ticketmaster o canviar-la per al concert de Molan los 90 XXL, sense costos afegits, on s'espera una audiència de 3.500 persones. L'endemà, el 30 de juny, el cap de cartell David Guetta actuarà davant d'uns 12.000 assistents.