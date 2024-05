Set anys i mig de presó per apunyalar un amic “amb voluntat de matar”

El Tribunal de Corts va condemnar ahir a set anys i mig de presó un home que va apunyalar un amic seu “amb la voluntat de matar” i per posar un ganivet al coll de la seva parella, tal com va exposar el Ministeri Fiscal durant la vista oral del judici. A més de la pena de presó ferma, l’home haurà de pagar 4.209 euros a una de les víctimes i haurà d’estar 10 anys sense entrar en contacte amb elles pels crims d’escoltes il·legals i conductes afins, amenaces de mort amb arma, amenaces no condicionals de mort, a banda de delictes menors de maltractament en l’àmbit domèstic i de violència de gènere. La sentència és una rebaixa de la pena inicial que demanava la Fiscalia, que volia una condemna de presó ferma de 10 anys.

Els fets van passar el 12 de maig del 2023, quan la dona de l’agressor i un amic seu es disposaven a recollir un moble del domicili on vivia la parella. Quan van entrar a casa seva, es van trobar amb l’home en estat d’embriaguesa amb una ampolla de whisky i un ganivet a la mà. Segons va declarar l’amic, en veure la situació, va procedir a treure-li de la mà i el va deixar a la pica. Després s’haurien produït unes discussions que van acabar amb un forceig, l’apunyalament, i posteriorment l’acusat hauria rodejat el coll de la seva parella amb un altre ganivet més llarg, moment en el qual es van produir les amenaces. L’amic de la dona va necessitar punts de sutura per la ferida a la zona de les costelles. Després que la policia el detingués, se li va fer el test d’alcoholèmia i va donar 2,11. Durant el judici, l’encausat va asseverar que no recordava res de l’incident, ni tampoc el que havia dit durant els fets.

La relació del condemnat i la víctima va començar el 2020, però segons la declaració de la dona estava marcada pels insults, les baralles i la gelosia de l’acusat. Al judici es va exposar que l’home controlava el telèfon de la seva parella i que volia tenir totes les seves contrasenyes, tant si volia com si no. D’altra banda, el condemnat va negar les acusacions de gelosia i va apuntar que la seva parella era el problema de la relació, ja que no ajudava en les feines de casa per jugar a la videoconsola. A més, tot i apuntar que no era gelós, l’home va expressar tindre dubtes sobre la fidelitat de la seva parella i que mesos abans de l’incident es va confrontar al seu amic per esbrinar la veritat, però ell li va negar les sospites.