Previst el mateix dèficit de trenta milions d’euros per a aquest any

Dani Silva Andorra la Vella

Les dades presentades pel president de la CASS, Marc Galabert, al Consell General denoten com les aportacions que el Govern fa a la branca general –i deficitària– es mantindran molt similars, segons les previsions, a les d’aquest any. El 2023 va tancar amb 29,26 milions d’euros de dèficit i per a l’any vinent hi ha pressupostats només 160.000 euros més, ascendint fins als 29,4 milions d’euros. La xifra surt de la diferència entre els ingressos previstos, de 156 milions, i les despeses, de 185 milions. Aquest any, les despeses d’aquesta branca se situen en els 197,7 milions d’euros, un augment del 7,8% respecte a l’any anterior. En total, 128 milions d’euros són per a les prestacions mèdiques, amb predomini de les hospitalitzacions i farmàcia, que aglutinen prop del 50%; 39,1 milions per a prestacions d’incapacitat i 17,6 milions per a pensions d’invalidesa. Una dada que s’ha de tenir en compte és que l’1% de la població amb més despesa genera el 22% de la total.