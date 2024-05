Portes obertes als equipaments culturals pel Dia internacional dels museus

Els museus d'Andorra s'adhereixen a la celebració del Dia internacional dels museus 2024 (DIM), impulsada pel Consell internacional de museus (ICOM), i que té lloc el 18 de maig. El lema triat per l'ICOM per enguany és 'Museus per l'educació i la investigació'. A Andorra, s'han programat diverses activitats per tal d'obrir el patrimoni museístic a la ciutadania durant la data assenyalada.

Així, en el cas dels museus gestionats pel Govern, romandran oberts de forma gratuïta el 18 de maig, de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores, els següents equipaments: la Casa de la Vall, el Museu Casa d'Areny-Plandolit, el Museu Casa Rull, la Farga Rossell, el Museu Nacional de l'Automòbil d'Andorra i l'Espai Columba. Aquest darrer, a més, comptarà amb l'activitat gratuïta "La clau de Santa Coloma. Joc de Pistes", a les 12 hores. També el mateix dia, amb el mateix horari, es podran visitar gratuïtament l'església de Sant Miquel d'Engolasters i el Santuari de Meritxell. Per a més informació es pot contactar als telèfons 836 908 i 839 760 o bé a reservesmuseus@govern.ad.

Pel que fa a la resta de museus del país, se sumen a la cita amb l'obertura dels següents centres de forma gratuïta: Casa Cristo, amb horari d'obertura de les 10 a les 13 hores i de les 14.30 a les 18 hores; el Museu Carmen Thyssen Andorra amb obertura de les 10 a les 19 hores; el Bici Lab amb obertura de les 10 a les 18 hores; la Sala Sergi Mas amb horari de les 11 a les 13 hores, i el MW Museu de l'Electricitat amb horari de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 18.30 hores.

Quant a la proposta d'activitats, Casa Cristo organitza unes visites nocturnes amb candeles i acompanyament musical tradicional a càrrec del guitarrista andorrà, David Font. Seran 3 visites a les 20 hores, a les 20.40 hores i a les 21.20 hores. L'activitat vespertina compta amb l'aforament limitat a 15 persones per visita i cal reserva prèvia obligatòria trucant al telèfon 833 551.

El Museu Carmen Thyssen Andorra, per la seva banda, oferirà un taller de pintura de pots i tests inspirat en la natura de les obres 'Bugaderes', 'Carretera de Gavà' i 'Paisatge amb grup de camperols' de l'actual exposició 'SONS'. Els interessats en assistir al taller poden escollir entre diferents sessions a les 11.30 hores, 12.30 hores, 16 hores i 17 hores. Les reserves es poden fer a través del correu reserves@mcta.ad o bé el telèfon 800 800, i els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.

El Bici Lab també organitzarà un taller familiar titulat "El joc del museòleg". Aquest proposa que les famílies es posin a la pell d'un museòleg per a descobrir totes les històries que s'amaguen d'arrere d'un objecte, que a primer cop d'ull pot semblar trivial. Per a participar-hi, caldrà que cada família porti un objecte especial per a ells com per exemple una peça de roba, un peluix, una foto, una recepta de cuina, etc. Qualsevol cosa que tingui un fort simbolisme per ells. El joc es durà a terme a les 11 h, amb durada aproximada d'una hora, i cal fer reserva prèvia obligatòria a través del telèfon 730 099 o bé a través del correu bicilab@comuandorra.ad.

La Sala Sergi Mas farà uns tallers conduïts per l'Escola d'Art, inspirats en les tècniques emprades per l'artista Sergi Mas en l'obra que ha dedicat a Canòlich. Les activitats seran les següents: un taller d'il·lustració entorn l'auca de Canòlich, un taller d'exlibris entorn la flor de Canòlich i un taller de pintura ceràmica entorn l'ocell de mil colors. Aquestes activitats estan pensades per a infants a partir dels 6 anys, amb acompanyament d'un adult fins als 12 anys. Cal fer reserva prèvia a través del Servei de Promoció Cultural al telèfon 744 044.

Finalment, el MW Museu de l'Electricitat oferirà una visita guiada pel Camí hidroelèctric d'Engolasters, a les 11 hores, amb reserva prèvia al telèfon 739 111