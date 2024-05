Més normativa antiincendis per a les torres

Els nous projectes d’edificació i reformes dels edificis de gran alçada i de molta afluència hauran de presentar mesures antiincendis per poder ser aprovats. Així ho va explicar el ministre de Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres. L’objectiu de la regulació, va explicar Casal, és augmentar la coordinació dels diversos departaments del Govern en matèria de seguretat contra incendis, amb la vocació de garantir i assegurar la seguretat de les persones i els béns en edificis de gran alçària i en establiments de concurrència pública. En concret, els edificis residencials que s’hauran d’adherir a la nova normativa són els superiors a 50 metres, mentre que els edificis no destinats a la vivenda hauran d’aportar aquests certificats a partir dels 28 metres.

La nova normativa neix per reforçar la legislació vigent fins ara en aquest àmbit. El nou decret estableix que, juntament amb l’inici de la tramitació d’una llicència de construcció o reforma d’edificis de gran alçària, s’haurà de presentar un projecte de seguretat contra incendis elaborat per un professional autoritzat. Aquest projecte s’haurà d’acompanyar d’un informe favorable emès pel departament competent en matèria de seguretat industrial i pel departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Fins ara, Casal va apuntar que aquest procediment només l’aprovava i validava l’àrea de Seguretat i Qualitat Industrial. Així doncs, com a reforç suplementari, en el moment en què es presenta el certificat final d’obra, haurà d’anar acompanyat d’un informe favorable emès pel departament de Prevenció per tal de poder ser aprovat, ja sigui obra nova o una reforma.

Casal va aprofitar les preguntes dels mitjans per recordar que tot i que no hi havia una normativa al respecte, tots els projectes d’edificis de gran alçada del país ja compten amb procediments antiincendis amb normatives homologades per altres països.

La normativa no s’aplica als projectes de seguretat contra incendis i certificats finals d’obra que ja s’hagin presentat per ser validats. En el cas que només s’hagi presentat el projecte de seguretat contra incendis, el ministre portaveu va aclarir que caldrà adjuntar el certificat de bombers amb el certificat final d’obra. Per la resta de projectes la nova normativa es començarà a aplicar a partir de dijous vinent, quan surti publicada al BOPA.

PUNTS DEL DIA

SANT SERNI DE NAGOL

Es delimiten dues zones de protecció al voltant de l’església per protegir l’entorn de la construcció i vetllar pel seu manteniment.

TRANSPORT A PERPINYÀ

Concurs per contractar una empresa de transport que presti el servei a Prada de Conflent o Perpinyà per als estudiants.

RADIO ANDORRA

Concurs per museïtzar l’antiga Radio Andorra mitjançant la realitat virtual per aprofundir en la història d’aquesta emissora.

PLA DE PENSIONS

Acceptada la proposta per incloure els treballadors del Consell General i del Constitucional al pla de pensions.