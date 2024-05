Marsol destaca l'aposta del Govern per la igualtat de gènere

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha participat avui en la 34a edició de la Cimera Global de la Dona, celebrada a Madrid, on ha pogut destacar "l’aposta transversal" del Govern per la igualtat de gènere, mencionant la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, segons ha informat l'Executiu. En aquest sentit, ha tractat aspectes com els plans d'igualtat a les administracions públiques o la creació d'un registre públic amb dades i indicadors sobre la bretxa professional de gènere. Ha apuntat, però, que "encara queda molt camí per recórrer", ressaltant el compromís en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral i en l'educatiu. Per reforçar, ha parlat del programa de subvencions per a empreses o associacions que es dediquen a promoure la igualtat de gènere. La trobada ha comptat amb la participació de diferents alts representants d’institucions públiques i líders del sector privat de 70 països de tot el món.