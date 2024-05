Les obres del Node van a bon ritme

Les obres del nou edifici d’Andorra Telecom, Node, que es van iniciar a final del mes de gener, s’allargaran durant dos anys i, en conseqüència, les afectacions a veïns i comerciants del carrer Bonaventura Riberaygua. Per aquest motiu, des del comú d’Andorra la Vella i l’empresa de telecomunicacions s’ha posat en marxa un pla per dinamitzar la zona i evitar la davallada de visitants.

L’estat actual de les obres de l’edifici d’Andorra Telecom.Fernando Galindo

“Aquesta és la primera acció comunicativa que volem dur a terme per posar aquesta primera pedra del projecte”, va confirmar el responsable del programa Node d’Andorra Telecom, César Marquina. Les obres de la nova seu social de la companyia telefònica estan en una fase incipient, tot i ser la més dificultosa, ja que són les excavacions: “Estem dins del pla previst.” Des de la corporació comunal, però, s’ha esmentat que ells han sigut d’ajuda perquè “aquest treball, que penso que el resultat és molt bo, es pugui culminar i amb altres accions que farem pel barri”, va al·legar Sergi González, cònsol major d’Andorra la Vella. “Es tradueix com a forma més significativa la bona col·laboració que hem tingut constantment amb els veïns, l’associació i el comú per poder encetar i avançar aquesta obra”, va destacar Marquina. Les cinc il·lustracions que s’han col·locat a la tanca estan fetes per una agència nacional, on s’ha cercat una combinació de creativitat, la interactivitat i un parèntesi artificial, amb l’ús de la IA per trobar imatges “una mica més espectaculars”, segons va explicar Marquina. El pressupost total del projecte ha estat d’entre els 6.000 i els 9.000 euros, “depèn del que s’inclogui”, va dir. Una de les idees darrere de l’acció és amenitzar les molèsties d’espai i incomoditat que genera l’obra.