Les formacions al comerç podrien fer-se fora de l’horari laboral

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les formacions que va anunciar ahir Andorra Turisme per als treballadors del sector del comerç no se sap si es faran en horari laboral. El Govern va apuntar que aquest tema es decidirà una vegada entri en vigor la nova llei. Les formacions van ser una de les novetats del nou pla de comerç que va presentar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que va remarcar la necessitat de disposar de cursos “continuats” per buscar una experiència de compra “més professional i que permeti innovar a les empreses del sector”.