L'OSCE avalua la integració social i escolar al país

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Kairat Abdrakhmanov, de la delegació de l’alt comissionat per les Minories Nacionals de l’OSCE (Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa) s'ha reunit avui amb els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior i els components de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE per tractar la integració escolar i social i la importància de protegir el català com a llengua oficial del país. En el marc de la seva visita al país, s'ha remarcat que gran part de la població d'Andorra és forana i que els nacionals representen menys de la meitat dels residents. En aquest sentit, s'ha parlat de la voluntat integradora i de la promoció del multilingüisme, "especialment des de l'escola", atès que la majoria de la població "és no autòctona". D'altra banda, els síndics generals han explicat a Abdrakhmanov la història del Consell General amb una visita a Casa de la Vall.