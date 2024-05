detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) ha criticat "l'intervencionisme" del Govern per regular l'habitatge de lloguer i ha defensat que cal fer una feina entre les administracions i les associacions per "trobar un equilibri". Així ho ha manifestat a través d'un comunicat, demanant més "relacions" i "ma estesa" entre les administracions i les associacions per trobar un "equilibri perquè els habitants puguin viure dins les nostres fronteres". En aquest sentit, ha titllat "d'error" limitar un topall de 8 euros el metre quadrat i recalcant que "un intervencionisme perjudica greument el mercat de lloguer".

Uns dels retrets de l'APTA són les solucions "mirall" del Govern que ha adoptat "d'altres localitats", així com la "visió de l'urbanisme d'Andorra", demanant que sigui "més pròpia". Així, l'entitat ha reincidit amb les empreses foranes que venen a treballar al país, demanant que "aportin alt valor afegit i que no requereixin d’excessiva ma d’obra".