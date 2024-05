detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) està sent avaluada externament per l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior, fet que va començar el mes passat i culminarà a mitjan 2025, segons va informar l’entitat.