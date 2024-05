Junts i la CUP critiquen la bonificació d’uns 300.000 euros al bisbat

Els grups de Junts per la Seu i la CUP van criticar ahir la decisió de l’equip de govern a l’ajuntament de la Seu (Compromís x la Seu) de bonificar el 95% de l’impost de construccions i obres al qual el bisbat d’Urgell hauria de fer front per la rehabilitació integral del seminari com a centre de salut mental. L’equip socialista va aprovar dilluns a la junta de govern bonificar el màxim que preveu la llei i l’Església s’estalviarà prop de 300.000 euros. El projecte que convertirà una de les ales de l’edifici religiós en el centre per a malalts de salut mental és de gairebé vuit milions d’euros.

Tots dos grups van considerar que l’edifici “és una obra d’interès social molt important”, però van considerar que la bonificació “no podia ser la màxima”. El portaveu del grup de Junts, Jordi Fàbrega, que es va abstenir a la votació de dilluns, va criticar que la decisió “s’hagi pres sense la possibilitat d’arribar abans a un consens” amb la resta de grups. Va considerar que “el marge és prou ampli (entre el 5% i el 95%) per no arribar a un terme mitjà” i va lamentar que Compromís “perdoni 300.000 euros al bisbat després d’haver apujat tots els impostos als veïns”. Núria Valls, de la CUP, va opinar que “el bisbat és una entitat privada i per molt que el centre de salut mental sigui per a un ús social, en cap cas no s’hauria de bonificar el màxim”.

L’alcalde, Joan Barrera, va considerar que la bonificació “serà la màxima, com no podia ser d’una altra manera”. “No veig per què no podem atendre la bonificació màxima que permet la llei tributària”, va dir.