Hidalgo estima que hi ha un centenar d'start-ups al país

La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha comentat aquest dijous en el marc del fòrum Andorra Business Market que el país, en aquests moments, comptaria amb un total d'un centenar d'start-ups. "No tenim les xifres reals. És una estimació basada en dues coses: les inscripcions de la plataforma d'start-ups i aquelles que s'interessen per a nosaltres i que, per tant, coneixem personalment" ha assenyalat, Hidalgo mentre afegia que totes aquestes empreses emergents tenen graus de maduresa diferents. "Penso que és una xifra alta tenint en compte que som un país de 80.000 habitants" ha puntualitzat la directora d'Andorra Business.

Hidalgo ha fet les declaracions en el que ha estat la quarta edició de l'Andorra Business Market celebrat avui al matí, i on s'han exhaurit totes les enstrades. Segons l'organització, en el fòrum han interactuat empreses nacionals i internacionals, inversors i emprenedors, concretament, han pres part representant de 31 startups, 15 d’elles andorranes (Attitude, Balize, Cloudify Consulting, Cool is best, Elevados, Filtroo, Football improvement tool, Gosguapos, Ladies 4 Crypto, Leibor, LoresyncMontpackers, Onalabs, OtsoSalezfy, Smart warm tecnologies i Taskin), i 40 inversors.