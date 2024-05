Govern i majoria discrepen pels apartaments turístics

Les possibles excepcions a la restricció general dels pisos turístics prevista en la futura llei per l’habitatge i el creixement sostenible no desvirtuaran “la filosofia i l’eficàcia” dels canvis legislatius que el Govern vol tirar endavant. Ho va afirmar ahir al migdia el cap de l’executiu, Xavier Espot, en declaracions als mitjans de comunicació durant la celebració de l’aplec de Sant Miquel d’Engolasters. “A ningú se li escapa que si convertim el Tarter i el Pas de la Casa en zones d’exclusió al final de poc servirà que haguem adoptat aquestes mesures”, va assenyalar el mandatari.

Les eventuals excepcions previstes a la llei, en cas que finalment s’hi incloguin, hauran de ser “molt més quirúrgiques”. A més, el criteri discriminador no necessàriament serà la situació geogràfica dels apartaments. En una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, la presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Maria Martisella, va suggerir que la llei podria preveure zones d’exclusió en peus de pista, i va esmentar el Tarter i el Pas de la Casa com a exemples. “Si són pisos d’ús turístic que es lloguen en temporalitat per venir a esquiar hem de donar aquest servei”, va argumentar la representant del grup demòcrata al Consell General.

El cap de Govern, per la seva part, va apuntar ahir que l’amortització de la inversió és “un element que es podria posar sobre la taula” com a criteri per determinar el termini de caducitat de l’autorització per operar un pis turístic. En qualsevol cas, Espot va recordar que aquesta proposta, així com la inclusió de zones d’exclusió, de moment només són “possibilitats” plantejades en el si del grup de treball sobre el projecte de llei.

Sigui com sigui, Espot va assegurar que les mesures previstes a la futura llei tindran com a objectiu “preservar l’equitat” i “l’equilibri econòmic”. Es tracta, en definitiva, “que una part del parc immobiliari que s’ha destinat a l’habitatge turístic retorni al mercat de lloguer residencial”. La redacció de la llei està avançada, però “encara hi ha serrells que s’han d’acabar de tancar”. Espot espera que el text pugui entrar a tràmit parlamentari abans de les vacances d’estiu.

L’anunci de les mesures previstes en el projecte de llei per l’habitatge i el creixement sostenible ha despertat inquietud a Canillo i Encamp, les parròquies que concentren la majoria d’apartaments d’ús turístic del país. A Encamp preocupa que una eventual restricció dels pisos turístics tingui un impacte negatiu en l’economia de la vila. Els detalls de la futura llei encara no s’han tractat amb els comuns en reunions formals.

Pel que fa a l’acord d’associació, Espot va celebrar que la publicació íntegra del text tècnic no hagi generat gaires crítiques. “Com diuen els francesos, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. El fet que hi hagi poc soroll vol dir que en definitiva no hi ha gaire motiu de preocupació respecte del contingut de l’acord d’associació i que, per tant, es confirma allò que hem repetit durant els darrers anys: que és un bon acord d’associació i que les especificitats d’Andorra queden degudament garantides”, va afirmar.

Durant els mesos vinents, va afegir el cap de Govern, l’executiu i la Comissió Europea acabaran de tancar “de quina manera” les institucions de la Unió Europea poden participar en la campanya a favor de l’acord prèvia al referèndum vinculant.

LA PROPOSTA

1 CRÍTIC AMB LES ZONES D’EXCLUSIÓ

Espot no és partidari de crear zones d’exclusió per als pisos turístics perquè podrien desvirtuar “la filosofia i l’eficàcia” de la futura llei.

2 LLIGAR L’AUTORITZACIÓ A LA INVERSIÓ

El cap de Govern defensa que podria lligar-se el termini de caducitat de l’autorització per operar un pis turístic a l’amortització de la inversió.

3 PREOCUPACIÓ A CANILLO I A ENCAMP

L’anunci del projecte de llei ha despertat inquietud a Canillo i Encamp, les parròquies que concentren la majoria d’apartaments turístics del país.