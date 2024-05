Alerta per l'increment de casos de tos ferina

Els casos de tos ferina s'han disparat en els últims mesos. El ministeri de Salut ha informat que s'han confirmat 18 afectats fins al maig, una xifra que supera el total de l'any passat ja que es van diagnosticar 15 persones amb aquesta patologia.

L'augment de casos a Andorra segueix la tendència que està patint tota Europa i les autoritats sanitàries es mantenen alerta especialment per l'afectació que pot tenir entre els infants i les dones embarassades per als quals la malaltia pot tenir conseqüències greus. La Unió Europea ha fet públic que aquest any s'han notificat més de 60.000 casos de tos ferina durant el 2023 i els primers mesos del 2024, el que representa deu vegades més que els afectats del 2021 i 2022. I a Catalunya es considera que hi ha una situació d'epidèmia amb més d'11.000 casos fins al maig.

Salut recorda que la vacuna de la tos ferina està inclosa en el calendari d'infants als dos mesos, als quatre mesos, als 5 anys i als 15 anys. La immunització es recomana a més per a embarassades, entre la setmana 27 i 32 de gestació, amb la finalitat de reduir la probabilitat que la dona agafi la malaltia i contagiï a l'infant, i també per facilitar la trasmissió passiva d'anticossos a través de la placenta al fetus. Així es protegirà el nadó fins que comenci a vacunar-se als dos mesos seguint el calendari infantil, indica Salut. El ministeri recalca que aquesta vacuna "és inactiva i no pot produir la malaltia i és totalment segura per a la mare i per al fetus".

Salut recorda que la tos ferina és una malaltia de declaració obligatòria nominal que han de fer els sanitaris davant la sospita d'un cas, sense haver d'esperar la confirmació. Es tracta d'una patologia contagiosa que es caracteritza per provocar tos seca intensa i pot dificultar la respiració. El protocol sanitari fixa que s'ha de fer "aïllament respiratori del cas" fins als 5 dies després d'haver iniciat el tractament antibiòtic o durant 21 dies des de l'inici de la tos paroxística, si la persona no fa tractament antibiòtic, detalla el ministeri.

La tos ferina es pot detectar amb una prova ràpida de confirmació (PCR) que permet saber el resultat en menys de 24 hores i el ministeri exposa que les actuacions s'inicien davant la sospita i es mantenen o no en funció de si es confirma o es descarta el cas. Salut destaca que quan es notifica la sospita d'un cas es fa una enquesta epidemiològica per identificar els contactes i adoptar mesures per prevenir que la malaltia afecti d'altres persones, entre les quals hi ha el tractament antibiòtic, si cal, la verificació de l'estat vacunal i la recomanació de la vacunació, si és convenient.