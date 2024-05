Salut va deixar d’administrar AstraZeneca a final del 2021

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut va assegurar ahir, el mateix dia que es retirava de la comercialització la vacuna AstraZeneca contra la covid, que Andorra no administra aquest vaccí des de final del 2021 i que no té constància de cap reacció adversa greu motivada pel fàrmac. AstraZeneca arrossega els dubtes sobre els efectes de la seva administració des de l’inici i cal recordar que Andorra va suspendre’n temporalment l’administració fins que l’Agència Europea del Medicament va validar-ne la seguretat. Ara és el mateix laboratori fabricant qui va sol·licitar la suspensió de la venda després d’admetre per primer cop i en un document adreçat a un tribunal britànic on s’enfronta a una demanda col·lectiva pels efectes secundaris que la injecció podia provocar conseqüències com les trombosis.