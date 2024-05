El SAAS ja té decidida la concessió de les ambulàncies

El SASS ja té sobre la taula el nom de l’empresa que es quedarà amb la concessió del transport no urgent medicalitzat, que no farà públic fins dilluns vinent. Només dues empreses hi opten: Ambulàcies Valira –lligada a Egara– i Ambulàcies del Pirineu.

Totes dues han estat responsables d’aquest servei. Egara, dins d’una UTE, va ser la darrera i va renunciar-hi en considerar que econòmicament era inviable amb les condicions que havia exigit el SAAS.

La ministra de Salut, Helena Mas, es va reunir ahir amb els representants sindicals i els va confirmar que la decisió està presa, i que en qüestió com a màxim de quatre setmanes la nova adjudicatària ja estarà plenament operativa. Els treballadors podran començar a gaudir del conveni col·lectiu.