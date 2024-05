Les vuitenes Jornades Inntec clouen amb la participació de 300 persones

L’Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació (Actinn), organitzador de les Jornades de la innovació i les noves tecnologies (Inntec), considera que l’edició del 2024, que va concloure ahir, ha tingut un gran èxit de convocatòria, amb un total de 300 assistents repartits entre les dues jornades, dedicades a la intel·ligència artificial generativa i la seva democratització, i també a la transformació digital dels despatxos professionals. Ignasi Martín, director general d’Actinn, va explicar que “les ponències i les taules rodones han estat molt interessants i disteses, fet que ha creat un clima molt proper entre els assistents, fomentant alhora el networking. S’ha posat de manifest la importància d’adoptar i conèixer la IA generativa, i de com els despatxos professionals es poden transformar digitalment per tenir èxit. Necessitem fer un pas endavant en l’aplicació de noves tecnologies, com ara l’ús de la intel·ligència artificial”.