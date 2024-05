L'AQUA serà sotmesa a una avaluació externa fins al 2025

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) serà avaluada externament per l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA), que va començar el mes passat i culminarà a mitjans del 2025, segons ha informat l'entitat. Aquest procés té per objectiu avaluar el compliment de l’AQUA amb els Estàndards i Directrius per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) i es recolzarà en un autoinforme de l’Agència, visites a les seves oficines i a través d'entrevistes amb el seu equip i altres agents d’interès del sistema d’ensenyament superior del Principat.

En cas de rebre una avaluació favorable, l’AQUA també s’incorporarà al Registre Europeu per a la Qualitat de l’Ensenyament Superior (EQAR), assegurant "transparència, independència i qualitat". Així mateix, l'Agència ha informat que influenciarà positivament en la mobilitat de l’alumnat i del professorat i en el reconeixement de títols.