L'antiga Ràdio Andorra oferirà un museu a través de la realitat augmentada

El Govern ha convocat un concurs per a museïtzar l’antic centre emissor de Ràdio Andorra per convertir-lo en un espai que doni a conèixer la història de l'emissora i de la radiodifusió al país. La voluntat és transformar el lloc a través de la realitat augmentada per intervenir el mínim en l'edifici, el qual és "testimoni arquitectònic i tècnic". La part on se situen les oficines d’Andorra Turisme no formarà part del projecte.