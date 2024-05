L’acord es tanca a Brussel·les i queda en mans dels votants

Brussel·les va ser ahir l’escenari de la formalització simbòlica a tres bandes dels acords d’associació de la UE amb Andorra i San Marino, una setmana després que la Comissió Europea i els dos petits estats donessin per finalitzada la revisió del text tècnic i que es trametés als estats membres de la UE. Ara, s’inicia la traducció a les llengües oficials de la UE, per part de la Unió Europea, i al català, per part d’Andorra.

“Els estats petits poden tenir un paper important com a associats en la construcció europea”, va dir el cap de Govern, Xavier Espot, en la roda de premsa conjunta amb el ministre d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, i el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maros Sefcovic. Per a Espot, “reforçarà la posició internacional d’Andorra”, atorgant als nacionals i empreses “nous drets i oportunitats vinculats a la participació en el mercat interior”. El cap de Govern va remarcar que amb l’acord es “reforça l’aliança amb la Unió Europea”, com passa amb l’annex dels serveis financers, en el qual Andorra no es pot sentir “decebut” perquè l’accés als mecanismes financers es basa en el mateix marc d’actucació per a tots els països membres.

També va sortir al pas d’aquest aspecte Sefcovic, que va comentar que s’ha assolit una “fórmula satisfactòria” que situa Andorra i San Marino sota les mateixes regles que la resta de països de la Unió, i va defensar “l’aproximació gradual” dels 15 anys d’homologació a la normativa europea. El vicepresident de la Comissió va trobar “necessari” estendre els lligams en l’actual context geopolític, una idea que Beccari va recollir apuntant que “davant la incertesa encara hi ha d’haver més reclam a la unitat”. Sefcovic va posar en relleu la consolidada negociació i associació, dient que “aquests acords són els de més abast que mai ha signat la Unió Europea amb un estat no membre”, i tant Espot com Beccari van trobar que l’acord és un model “equilibrat i sòlid” que respecta les particularitats de cada estat.

“L’acord és important perquè regula la vida en comunitat i obre encara més un horitzó de cooperació no només econòmic”, va expressar Beccari.

Espot, Sefcovic i Beccari durant la conferència.Jennifer Jacquemart

EL CALENDARI MARCAT

Sefcovic va reconèixer que, tot i que inicialment les institucions europees volien ratificar l’acord a la tardor, “el més realista” és que estigui per a final d’any quan la nova legislatura europea estigui formada. La Comissió Europea va enviar el text al Consell de la UE a final d’abril i ara aquesta institució ha d’autoritzar la CE a signar l’acord, que estarà sota el mandat d’Hongria, la qual assumirà la presidència del Consell de la UE el segon semestre de l’any. “La presidència hongaresa vol avançar de forma àgil”, va dir Sefcovic, que ja mantingut converses amb el país magiar i aquests li han traslladat la voluntat d’accelerar els treballs perquè els 27 autoritzin la Comissió Europea a signar l’acord. Una vegada l’acord estigui signat, començarà el procés de ratificació del text, que també haurà de ser aprovat pel Parlament Europeu. És per aquest motiu que Sefcovic va advertir que és difícil predir la seva entrada en vigor. Cal recordar que la ratificació de la UE del text no subjuga Andorra en el calendari, donat que la implementació de l’acord marc del text entre els dos estats i la UE pot anar a velocitats diferents.