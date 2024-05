Govern nomena Juli Minoves nou rector de l'UdA

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat avui el nomenament de Juli Minoves com a rector de la Universitat d’Andorra (UdA) per un període de cinc anys. D’aquesta forma, l'Executiu dona compliment a la resolució del Consell Universitari de l’UdA en escollir la candidatura de Minoves per ocupar el càrrec, tot i sense aportar cap valoració respecte al seu nomenament, segons ha declarat aquesta tarda el portaveu del Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ho ha justificat assegurant que es tracta d'una decisió del Consell de l'organisme.

Minoves és llicenciat en Ciències econòmiques i socials per la universitat suïssa de Friburg i doctor en Ciència política a a Universitat de Yale. Ha estat catedràtic a a Universitat de La Verne, als Estats Units, a banda d'exercir com a ministre durant el 2001 i 2009. Minoves iniciarà formalment les seves funcions el 23 de maig.