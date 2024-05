França farà una galeria d’allaus a l’RN-320 a l’altura de l’Ospitalet

El departament de carreteres nacionals del sud-oest (DIR sud-oest) procedirà a la construcció d’una galeria d’allaus amb una longitud de 300 metres que millorarà l’accés al Principat d’Andorra. L’obra es realitzarà prop de la localitat de l’Ospitalet, a la carretera RN-320, segons va informar ahir el departament de l’Arieja.

Els treballs es realitzaran durant els períodes de maig a novembre dels anys 2024 i 2025. Les obres s’interrompran durant els períodes d’hivern. Durant les diferents fases de l’obra, l’RN-320 quedarà tallada al trànsit entre l’entrada nord del túnel de Pimorent i l’encreuament sud, entre l’RN-320 i l’RN-22, al departament de l’Arieja.

Per mantenir l’accés al coll del Pimorent i Andorra, l’RN 22-09, tancada des de fa diversos anys, i de la qual s’acaben de finalitzar les obres de rehabilitació, s’utilitzarà com a via de desviament durant el tancament de l’RN-320. El desviament no afectarà els usuaris del túnel de Pimorent.

Es modificarà el règim de prioritat a la cruïlla RN-20 i RN-22-09 situada al municipi de l’Ospitalet per adaptar-se als nous cabals de trànsit. Es donarà prioritat al flux majoritari que accedeixi o baixi des del coll i des del Pas de la Casa. Els vehicles que vinguin del túnel deixaran de tenir prioritat per continuar el seu descens per l’RN-20 cap a la rotonda.

L’obertura de la desviació es farà el 14 de maig del 2023. La instal·lació de la senyalització i l’equipament necessari es realitzarà durant la nit del 13 al 14 de maig de 22 a 6 hores, provocant el tancament de l’RN-320 entre els encreuaments amb l’RN-20 i la cruïlla amb l’RN-22, a la zona de la Croisade. Els usuaris de la via hauran d’agafar el túnel i pujar pel coll de Pimorent per arribar al Pas de la Casa des de l’Ospitalet.