Els empleats del comerç hauran de fer formacions per millorar el servei

Andorra Turisme va presentar ahir el Shop in Andorra, experts en compres, la nova marca sota la qual es desplegaran un seguit d’accions que busquen promoure el sector del comerç al país. Una de les accions més destacades seran els cursos que s’implementaran de manera obligatòria als treballadors del sector del comerç. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va remarcar que calen formacions “continuades” per buscar una experiència de compra “més professional i que permeti innovar a les empreses del sector”.

Aquests cursos, que es finançaran amb els diners que entrin per la taxa turística, s’espera que s’implementin “durant la tardor que ve”, va explicar Torres, que va afegir que s’està parlant amb el ministeri d’Educació per veure com s’orienten les formacions. Els cursos aniran destinats a tots els comerços, però el ministre va recordar que algunes empreses grans ja compten amb plans de formació i que es podran validar en lloc de les formacions que impartirà l’executiu. El que es busca amb els cursos és millorar l’experiència del consumidor, i per fer-ho “calen uns mínims”, va acabar Torres.

El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va fer un repàs de l’estat del comerç respecte al consum dels visitants durant els últims 10 anys. Budzaku va remarcar que el tipus de turista que visita el país ha evolucionat i actualment el 69% respon a un perfil socioeconòmic mitjà-alt, fet que ha permès un increment de la despesa mitjana diària, que s’ha enfilat dels 125 als 163 euros, va destacar Budzaku. Una altra dada rellevant va ser que tot i que “només el 40% dels turistes venen a Andorra amb la idea de comprar com a principal motiu, la realitat és que acaba sent una de les activitats principals de la gran majoria de visitants que pernocten al Principat, amb un 93%”. A més, en els últims 10 anys també han augmentat el nombre de visitants que dormen al país, passant de 6,9 milions de pernoctacions el 2013, a 11,7 el 2023, una xifra que Budzaku va valorar positivament.