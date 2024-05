Detingudes trenta persones a Espanya per estafes amb una víctima a Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La guàrdia civil ha detingut una trentena de persones en diverses localitats d’Andalusia, Catalunya, Madrid, Múrcia i Toledo per estafar més d’un milió d’euros a més de 100 víctimes de 18 països, entre els quals Andorra. La policia va informar que al Principat hi ha una dona estafada per aquesta xarxa.