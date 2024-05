Denuncien 79 publicacions per ser sexistes

L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) va detectar, durant el darrer trimestre del 2023, 41 anuncis i 37 publicacions redactats amb llenguatge no inclusiu o discriminatori envers les dones. D’aquests, el 47,4% es van produir en esmentar la tipologia de feines, càrrecs o professions (per exemple, se cerca noi per netejar cotxes o se cerca dona per neteja de la llar), mentre que el 34,2% va ser per la utilització de formes genèriques per parlar de col·lectius sense segregar la informació per gènere.

Així mateix, el 13,4% dels anuncis i publicacions van atribuir diferents qualitats a dones i homes caient en estereotips de gènere o van generalitzar una pràctica com a masculina (per exemple, fent la diferència entre futbol, referint-se a futbol masculí, i el futbol femení quan es tractava de la pràctica femenina). També es van constatar novament diferents estereotips de gènere en l’àmbit comercial, sobretot en imatges de catàlegs de joguines. Aquestes dades les va publicar ahir l’IAD, que també va rebre tres denúncies relacionades amb publicitat sexista. Una va ser per publicitat discriminatòria, una altra referent al tractament d’una notícia esportiva “amb biaix sexista” i una altra relativa a la utilització d’una imatge sexualitzada de la dona en l’àmbit artístic, segons recull la memòria d’activitat del 2023. El document fet públic ahir indica que l’entitat també va rebre dues denúncies relacionades amb la convocatòria i promoció d’esdeveniments públics en què només participaven homes. En aquest sentit, l’IAD assegura que totes les queixes “s’han tractat i resolt positivament”. En darrer lloc, amb un 1,4% dels casos s’han identificat comunicacions amb cosificació i invisibilització de la dona tractant-se de notícies referides o il·lustrades per imatges amb un nombre igual d’homes i de dones o amb més dones que homes. Des de l’IAD s’assegura que també es van rebre una vintena de queixes sobre anuncis, retolacions i imatges sexistes o amb estereotips. L’IAD també va fer balanç de les activitats en les quals va participar durant l’any 2023 com la reunió que van organitzar amb l’ambaixadora d’Andorra als Estats Units o altres trobades amb organismes feministes.