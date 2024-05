La CASS té compromesos 7.000 milions d'euros en pensions

detail.info.publicated Dani Silva / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les projeccions de la CASS mostren com la xifra total de pensions dels assalariats i pensionistes actuals ascendeix fins als 7.000 euros, una dada virtual si la CASS hagués de fer front ara mateix a les pensions de tots els cotitzants en actiu. El patrimoni que gestiona el fons de reserva de jubilació, però, indica que només es cobririen 1.725 milions, una xifra que no arriba ni a la quarta part. La dada s'ha calculat amb el sistema de punts de vellesa adquirits, el preu de cada punt i una aproximació dels anys de jubilació que cada assalariat té, siutant-se en els 20 anys. Tanmateix, la situació del rendiment dels actius financers durant el primer trimestre de l'any segueix la línia de tot el 2023, fixant-se sobre el 2,84%. No obstant això, "el següent trimestre de l'any no serà així, l'abril té un rendiment negatiu", ha dit el president de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca en la comissió legislativa del Consell General aquest matí. Cinca ho argumenta en l'augment de la inflació i els tipus d'interès i el context de tensió geopolítica, "els quals no ajuden els mercats". Aquesta caiguda situarà la global del 2024 sobre l'1,5%, però "no ens posarem nerviosos si tenim tres o quatre mesos que ens van malament", ha dit.

Jordi Cinca durant la compareixença aquest matíFernando Galindo

Dèficit del 2023 de la branca general

La presentació de la memòria de la CASS 2023 ha deixat entreveure una tendència a la baixa de les aportacions de Govern a cobrir les després de la parapública. El 2023 va tancar amb 29,26 milions d'euros de dèficit, una xifra que és un 8,1% menor en comparació a l'any anterior i un 36,2% amb el 2021. Segons el president de la CASS, Marc Galabert, aquesta dada respon a, per una banda, el dèficit acumulat de recuperació d'actes mèdiques que a la pandèmia no es van poder realitzar - a causa de la no urgència de l'afer - i, per altra banda, al creixement dels afiliats. A grans trets, les prestacions totals d'aquesta branca se situen en els 197,7 milions d'euros, un augment del 7,8% respecte l'any anterior. Si es destria aquesta informació, 128 milions equivalen a reemborsaments; el 39,1 milions són de prestacions d'incapacitat i el 17,6 són pensions d'invalidesa. Totes creixen si es comparen amb el 2022, entre un 4% i un 9%.

Precisament, les dades d'afiliats mostren com hi ha 48.888 assalariats actius - una xifra un 6% major al 2022 - i 8.386 treballadors per compte propi - xifra que també creix un 4,9%. Pel que fa als pensionistes a càrrec d'aquesta branca, són un total de 2.583, un 2,4% menor al 2022.

Les previsions pel 2024 indiquen un dèficit molt similar al del 2023, que només augmentaria 160.000 euros, fixant l'aproximació en els 29,4 milions d'euros.