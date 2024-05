L’OSCE avalua les polítiques educatives i d'integració d'Andorra

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut l’alt comissionat per a les Minories Nacionals de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), Kairat Abdrakhmanov, en el marc d'una visita que s'allargarà fins divendres i que representa un "reconeixement a les polítiques educatives" i donarà a conèixer la gestió de la diversitat. El Govern ha informat que el sistema andorrà es considera com referent per al desenvolupament de les polítiques de l’OSCE en matèria d’educació, inclusió i bona convivència. Abdrakhmanov també s'ha reunit amb el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per tractar, d'una banda, la integració lingüística i cultural del país i, d'altra banda, l’actualitat institucional i política a l'OSCE.

El mandat de l’alt representant inclou la prevenció dels conflictes mitjançant l’educació i la bona gestió de societats multi ètniques. Arran d’aquesta visita, Andorra podrà esdevenir un model per a la implementació de polítiques en zones en dificultat de la Regió OSCE, segons ha informat el Govern.