Acord entre Actinn i Smartech Cluster per potenciar el 'networking'

El clúster de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra, Actinn, i el clúster de les tecnologies intel·ligents per a les ciutats, els edificis i la indústria, Smartech Cluster, han signat avui un acord de col·laboració per potenciar el 'networking' i les noves tecnologies. L'entitat del Principat ha acordat amb l'organisme espanyol difondre el coneixement sobre la transformació digital, promocionar la formació i divulgar la sostenibilitat en els negocis. Susana Prieto, d'Smartech, ha vetllat per un acord que "permet connectar les empreses andorranes i espanyoles", mentre que Ignasi Martín, d'Actinn, ha assenyalat que "permet estendre la nostra xarxa de relacions".