47 menors ‘caçats’ amb alcohol o droga segueixen un pla de rehabilitació

Els menors atesos tenien entre 14 i 17 anys i la franja d’edat més nombrosa va ser la compresa entre els 16 i 17. La immensa majoria (35) van ser controlats per tinença o consum de begudes alcohòliques, mentre que deu duien cànnabis i dos combinaven les dues substàncies, alcohol i cànnabis. L’incompliment del programa implica haver d’abonar la sanció imposada. El programa alternatiu de rehabilitació de menors fa part de les competències de l’àrea de justícia juvenil i mesures penals alternatives adscrita al ministeri de Justícia i Interior que s’encarrega, entre d’altres tasques, de supervisar les mesures que els tribunals imposen als menors de 18 anys.

PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA ALS CENTRES EDUCATIUS

La mateixa àrea de justícia juvenil, juntament amb la policia i el departament d’Institucions Penitenciàries s’ocupa també de les accions de prevenció adreçades als escolars d’entre 12 i 14 anys per evitar que caiguin en conductes de tipus delictiu. S’informa els menors que hi participen –les xerrades es duen a terme en centres educatius dels tres sistemes– de les conductes delictives més habituals en què es poden veure immersos, el procediment judicial que se seguiria o les conseqüències de les infraccions penals. Però també se’ls aconsella sobre l’ús adequat de les tecnologies i les xarxes socials, i sobre els drets i els mitjans de defensa que tenen si és que són víctimes d’un delicte. Les accions divulgatives també s’han adreçat els dos darrers anys a persones amb diversitat funcional amb una adaptació del contingut.



Per tal de facilitar el crit d’alerta en cas de bullying ja des de l’any passat es dona un bolígraf a cada alumne amb el telèfon del ministeri d’Educació al qual els menors poden trucar si és que pateixen assetjament o en són testimonis. Tanmateix, es recorda que l’any passat es va celebrar el segon concurs de curtmetratges sobre assetjament, ciberassetjament, sexting i grooming per tal que els joves prenguin consciència d’aquests abusos sovint lligats a les noves tecnologies i evitar que en siguin víctimes.