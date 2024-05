La Trenca es prepara per homenatjar el poeta Màrius Torres

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Trenca es vesteix avui de llarg per fer un homenatge al poeta lleidatà Màrius Torres i divendres vinent per rebre l’escriptor Agustí Pàniker, en un acte que forma part del cicle Geografies. Ambdós actes tindran lloc a les set de la tarda, tal com va informar la llibreria en un comunicat.

Eva Arasa, Roser Carol i Iago Andreu-Sotelo llegiran en veu alta fragments de l’obra poètica de Màrius Torres, mentre que Noemí Rodríguez serà la veu narradora de l’esdeveniment i també es podra gaudir de les poesies musicades de la mà de Francesca Guardiola, acompanyada de la música del guitarrista Diego Galdón.

Pel que fa a la visita de l’escriptor Agustí Pàniker, la xerrada serà un breu repàs a les grans tendències religioses de la Xina (taoisme, confucianisme i budisme) per veure com aquestes tradicions es difuminen al llarg dels segles per donar forma a una única “religiositat xinesa”.