Tall a l'RN-320 a Pimorent per fer proteccions antiallaus

La carretera RN-320 d'accés al coll de Pimorent quedarà tallada del novembre al maig per construir una galeria d'allaus de 30 metres que millorarà les comunicacions amb Andorra. El tancament previst pel departament de carreteres nacionals del sud-oest comporta el desviament del trànsit per arribar al Principat per l'RN-22 09 al municipi de l'Ospitalet, que ha estat rehabilitada recentment, i no afectarà els usuaris del túnel de Pimorent.

Els treballs es faran en diferents fases de maig a novembre del 2024 i del 2025 i amb talls en diferents punts de l'RN-320.