El PS crea una comissió per cooperar amb la coordinadora

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata va anunciar ahir la creació d’una comissió d’habitatge que servirà d’enllaç entre la societat civil, com la Coordinadora per a un Habitatge Digne, i els polítics nacionals i comunals socialdemòcrates, per treballar en solucions per pal·liar els efectes de la problemàtica de la vivenda i exposar-les al Govern. La comissió té com a objectiu sumar esforços per afavorir l’accés a l’habitatge digne i la regulació de preus en aquest sector.