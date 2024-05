Les Jornades Inntec apleguen 300 persones

L'Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació (Actinn), organitzadors de les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies (Inntec), destaca que l'edició del 2024, que ha conclòs aquest dimarts, ha estat un gran èxit de convocatòria, amb un total de 300 assistents repartits entre les dues jornades, dedicades a la intel·ligència artificial generativa i la seva democratització, i també a la transformació digital dels despatxos professionals.

Ignasi Martín, director general d'Actinn, ha explicat que "les ponències i les taules rodones han estat molt interessants i disteses, fet que ha creat un clima molt proper entre els assistents fomentant alhora el networking. S'ha posat de manifest la importància d'adoptar i conèixer la IA Generativa, i de com els despatxos professionals es poden transformar digitalment per tenir èxit".

Així doncs, una de les conclusions de la vuitena edició de l'Inntec és que "necessitem donar un pas endavant en l'aplicació de noves tecnologies, com l'ús de la intel·ligència artificial, entre d'altres, alhora que ens mantenim actualitzats, ja que la tecnologia és un món que està en constant procés de transformació, influint en la manera en què operem i treballem". Resta patent que les tecnologies emergents com la IA, el blockchain i el 'cloud computing' poden proporcionar avantatges significatius, però també impliquen nous reptes d'integració i capacitació del personal.

En la cloenda de les jornades, per tant, s'ha deixat palès que "la implantació de les eines d'automatització poden millorar l'eficiència i reduir els errors, però requereixen temps i recursos per implantar-ho de manera adient, assegurant que s'adapten a les necessitats específiques de cada entorn professional". En conclusió, s'ha afirmat, "enfrontar aquests reptes requereix una combinació de lideratge visionari, inversió en tecnologia i recursos humans, així com una actitud oberta a l'aprenentatge continu".

D'altra banda, la vuitena edició de les jornades Inntec ha guardonat amb l'Actinn Awards 2023 l'empresa Zeno Quantum per la creació d'un programa d'orientació anomenat 'MeOrienta', amb el qual es pretén facilitar als estudiants la presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional. Al llarg de les dues jornades s'han fet vuit conferències i sis taules rodones amb la participació de 28 ponents, i han passat per aquestes jornades de divulgació uns 300 assistents.