El Govern ha convocat una plaça per a joves per fer una estada formativa a la missió permanent d’Andorra a les Nacions Unides, a Nova York, amb l’objectiu de fomentar oportunitats per als joves que volen conèixer la feina de les representacions diplomàtiques.