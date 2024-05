Detingudes 30 persones per estafes de més d'1 milió amb repercussions a Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut una trentena de persones en diverses localitats d'Andalusia, Catalunya, Madrid, Múrcia i Toledo per estafar més d'un milió d'euros a més de 100 víctimes de 18 països, entre ells Andorra.

Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, dos dels caps han estat detinguts a Getafe i Barcelona i s'han identificat a uns altres 40 presumptes autors, la majoria residents a Espanya, però també Croàcia, Hongria, Anglaterra, Marroc, Nigèria, Pakistan i Romania. Respecte als perjudicats, han estat localitzats a Espanya, Alamània, Andorra, Bèlgica, Bulgària, Equador, Eslovènia, Finlàndia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Lituània, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Checa i Romania, i es calcula que l'organització criminal els hauria estafat en només un any.

L'operació s'ha desenvolupat des d'Alacant i ha comptat amb la col·laboració de la Fiscalia de Criminalitat Informàtica d'Alacant, Europol i les policies de 22 països. Els agents han intervingut 153 comptes bancaris i s'han pogut recuperar 114.366 euros provinents de le estafes.

La investigació es va iniciar el maig del 2023, per una denúncia d'una empresa de construcció a la qual havien estafat més de 10.000 euros amb el mètode conegut com a 'Man in the middle', un ciberatac, també conegut com a frau del CEO, que consisteix en entrar a les converses entre un proveïdor i els seus clients, suplanta la identitat i aconseguint que la víctima faci les transferències a un número de compte del delinqüent.

Els agents van comprovar que els autors feien servir altres metodologies per dur a terme l'estafa, com fer-se passar per empreses reals i anunciar vehicles, maquinària agrícola o habitatges de lloguer, a través de pàgines web falses, quan realment no tenien cap d'aquests productes. Una altra forma de cometre les estafes, era a través de falses ofertes de feina a través de les quals obtenien les dades de les víctimes.

Per transferir els diners procedents d'aquestes estafes, l'organització tenia una xarxa de mules a les quals abonava comissions que anaven dels 50 als 1.500 euros. Un cop els delinqüents tenien els diners, els treien en caixers automàtics, els invertien en monedes virtuals o els transferien a comptes de Malta o Lituània. La Guàrdia Civil continua investigant el rastre d'aquestes transferències.