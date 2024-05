La compra ha estat la principal activitat per al 94% dels turistes

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra ha passat de rebre gairebé 2,3 milions de turistes el 2013 a rebre’n més de 4 milions deu anys més tard, que suposa un increment del 76%. Com a conseqüència, les pernoctacions han augmentat també un 71%, passant de més de 6,9 milions de nits el 2013 a més d’11,7 milions el 2023.

Així, segons ha donat a conèixer Andorra Turisme, el tipus de turista també ha evolucionat: el 69% respon a un perfil socioeconòmic mitjà-alt, el que ha permès un increment de la despesa mitjana diària, que s’ha enfilat dels 125€ als 163€. Tot i que només el 40% dels turistes venen a Andorra amb el shopping com a principal motiu, la realitat és

que acaba sent una de les activitats principals de la gran majoria, el 93%

Aquestes són algunes de les dades que s'han donat a conèixer avui en el marc de la presentació de ‘Shop in Andorra’, la nova marca del comerç d'Andorra Turisme sota la qual es desplegaran un seguit d’accions que busquen promoure el sector del comerç al país, com ara la creació d'un programa formatiu específic per al sector o un punt de trobada anual amb el sector, el 'Shop in Andorra Fòrum d’Experts en Compres'.