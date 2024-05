El PS crea una comissió d'habitatge per treballar amb les entitats civils

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata ha anunciat avui la creació d'una comissió d'habitatge dins del partit per treballar conjuntament amb plataformes de la societat civil organitzada com la Coordinadora i per servir d'enllaç amb la política.

Els membres de la comissió, segons ha explicat el president del PS, Pere Baró, seran militants i simpatitzants del partit i la persona al càrrec encara està per definir, però Baró ha explicat que "volem que sigui algú amb experiència dins del món immobiliari.

Les feines per crear la comissió ja s'han iniciat i des del partit esperen que estigui en funcionament en "quinze dies".