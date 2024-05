Pérez-Desoy inaugura el cicle 'Geografies'

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy, ha inaugurat oficialment aquest dilluns el cicle 'Geografies' a través de la conferència 'De Sun Yatsen a Deng Xiaoping, passant per Mao Zedong'. Un col·loqui que ha tingut lloc al Foyer de l'Auditori Nacional d'Ordino a i on Pérez-Desoy, des d'una perspectiva personal pel fet d'haver tingut contacte directe amb el país, ha proporcionat una panoràmica dels grans canvis experimentats pel gegant xinès durant el s. XX. "Malgrat la gran diferència de mida entre la Xina i Andorra, és indiscutible l'existència de vincles" ha afirmat l'ambaixador espanyol qui, concretament, ha centrat la seva exposició en la política de reforma i obertura que va experimentar la Xina el 1978 i els efectes econòmics que ha provocat en els darrers 40 anys.

La inauguració de l'acte -que ha omplert la sala de l'Auditori- ha comptat amb el coordinador de continguts del cicle, Albert Padrol, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. En aquest sentit, Coma, qui ha puntualitzat que "la transformació del gegant asiàtic és constant i ens atorga una capacitat d'adaptació necessària per entendre millor el món present", ha convidat a tothom a assistir a aquest cicle per "ampliar la mirada accidental i vèncer els tòpics davant de cultures llunyanes i desconegudes". Per la seva banda, Tor ha assegurat que Andorra i la Xina "mantenen una relació fructífera en diversos àmbits com la cultura, el comerç o el turisme". A tall d'exemple, la titular de la cartera d'Exteriors ha especificat que des del 2021 s'han triplicat les exportacions cap a la Xina i que, durant el 2023, es van duplicar els visitants d'origen xinès en comparació amb el 2022, arribant als 16.000.

Tor, a més, ha destacat el fet que la Xina, durant els darrers anys, ha tingut una gran influència com a potència mundial. En aquest sentit, la ministra d'Afers Exteriors ha recordat que el gegant asiàtic ha demostrat la seva voluntat de tenir un paper més actiu en la geopolítica mundial, sobretot a través del seu progrés econòmic i tecnològic i també ha assenyalat que s'ha posicionat com a mediador en conflictes internacionals. "Un exemple notable d'això ha estat la seva intervenció en el restabliment de relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita al març del 2023, després de set anys de ruptura" ha apuntat, Tor, mentre afegia que "la diplomàcia xinesa ha expressat també la seva intenció de tenir un paper constructiu en el conflicte entre Israel i Palestina.

Els organitzadors del cicle Geografies van decidir centrar l'edició d'enguany a la Xina per a commemorar el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre la República Popular i el Principat d'Andorra. Des d'aquest dilluns i fins a l'11 de maig se celebraran una sèrie d'activitats i tallers, les inscripcions dels quals ja es troben tancades. La pròxima activitat tindrà lloc aquest dimarts i consistirà en una aproximació a la medicina xinesa a càrrec del doctor Cai Jian. Per altra banda, i durant la celebració del trentè aniversari que tindrà lloc durant l'última setmana de juny, s'inclourà un concert, activitats gastronòmiques i un intercanvi de cartes entre els líders dels dos països.