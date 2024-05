El passaport andorrà és el 45è més potent

Un estudi de VisaGuide col·loca Andorra amb el 45è passaport més potent del món, el qual permet viatjar sense visat a 130 països del món. Tot i això, el passaport obliga a expedir un visat previ a 42 països del món, en 41 es pot tramitar a l’arribada, i en 13, electrònicament. La puntuació total del Principat és de 83,87, a set punts del primer, que és Singapur, amb 91,04. Els dos països veïns es troben ben a dalt de la classificació: Espanya ocupa el tercer lloc, amb 160 països que permeten als seus ciutadans viatjar sense visat, i França el segueix de prop, amb 161 i una diferència de 0,07 punts –90,48 a 90,41.

La xifra resultant surt d’un índex que barreja les diferents variables de facilitat d’entrada, amb predominança de la no obligació de visat. No obstant això, resta molts punts la prohibició d’entrada a països, motiu pel qual Andorra queda molt a prop de potències mundials com els EUA (86,35) –no poden entrar a Corea del Nord– i supera Israel, els habitants del qual tenen vetada l’entrada a una dotzena de països del golf Pèrsic i de l’Orient Mitjà.

Les destinacions visa free per al passaport andorrà són molt variades, moltes de les quals molt allunyades de les fronteres europees i continentals. “Aquest any hem organitzat un viatge al Kirguizstan i l’Uzbekistan, i en cap dels dos s’ha necessitat visat previ”, comenten des de Giramón Viatges. Ambdós països, per exemple, formen part dels 130 que permeten viatjar sense visat.

Dins d’aquest grup també s’inclouen, a més dels veïns de continent, petites illes de l’Atlàntic amb passat colonial i el Carib o països sud-americans. Els qui més restriccions posen són, sobretot, els països africans i alguns d’asiàtics. “Fa uns mesos vam tenir uns turistes andorrans que van anar a Papua Nova Guinea i els van tramitar el visat a l’arribada”, expliquen a Viatges Emocions 3. Gairebé tots els africans sol·liciten un visat d’arribada o l’electrònic, a excepció del Marroc, Kènia, Tunísia, Gàmbia i Sud-àfrica, que no en requereixen. Per a destinacions sol·licitades de cara a l’estiu, com Indonèsia o Sri Lanka, cal visat electrònic.

A LA CUA DELS MICROESTATS

En la lluita dels microestats, Luxemburg lidera la classificació amb 89,83 punts, xifra que el situa dotzè en la llista global. Malta, amb 88,16 punts, és la segona dels petits i la 22a del món, amb molt poc marge de Luxemburg. En tercer lloc s’ubica Liechtenstein, amb 86,68 punts i onze posicions avall respecte a l’arxipèlag mediterrani. La tríada més disputada l’ocupen, precisament, els tres estats que van negociar l’acord d’associació amb Europa. Mònaco, l’únic dels tres que va caure de les negociacions, s’hi troba en el lloc 42è amb 84,94, seguit de molt a prop de San Marino, amb un lloc i 50 dècimes per sota. Entre San Marino i Andorra ocupa la plaça un altre microestat, però aquest del sud-est asiàtic, amb un règim totalment diferent de tots els de la llista: Hong Kong. A tall de conclusió, l’estat més micro d’Europa, la Ciutat del Vaticà –que té 835 habitants censats i 44 hectàrees de superfície– ocupa la posició 56a.

ABAST MUNDIAL DEL 80%

Un altre web especialitzat, Passport Index, situa Andorra en el quinzè esglaó de països amb el passaport més fort, juntament amb Hong Kong. Segons indica aquest web, l’abast del passaport andorrà és del 79% de països del món. Els dos països veïns se situen en el segon esglaó, tots dos amb un abast mundial del 89%. Curiosament, per a aquest portal el passaport més desitjat és el dels Emirats Àrabs Units, amb un 90% d’abast mundial.