Mor un dels ferits del xoc a la C-14

Un dels dos ferits que va ser rescatat en estat crític per l'accident d'ahir a la tarda a la sortida de Ponts ha mort a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons ha informat el servei català de trànsit aquesta tarda. El difunt és un home de 54 anys, E. M. M., veí de la localitat d'Arbúcies, que viatjava de passatger davanter en el turisme de matrícula espanyola implicat en la topada frontal a la C-14, a la comarca de la Noguera.

El sinistre es va produir entre un vehicle andorrà i un d’espanyol i va provocar dos ferits crítics i un de menys greu al punt quilomètric 120,5 de la via poc abans de les 19 hores, segons va informar el sistema d’emergències català. El vehicle andorrà estava conduït per una dona i no ha trascendit la gravetat de les lesions que va patir. Els mossos d'esquadra investiguen les causes de la col·lisió frontal i es contempla que un dels cotxes podria haver envaït el sentit contrari.

Els ferits van ser traslladats en helicòpter a l'hospital Arnau de Vilanova on s'ha produït la defunció del veí de la comarca gironina de la Selva. En l'atenció a les víctimes del xoc hi van treballar patrulles dels mossos d'esquadra, sis dotacions dels bombers de la Generalitat i tres unitats de sanitaris, dos helicòpters medicalitzats i el servei de suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques (SEM). Un dels ferits hauria quedat atrapat dins del vehicle i els bombers van haver d'excarcerar-lo.

L'impacte i l'actuació dels cossos de seguretat i sanitaris catalans van provocar grans retencions a la carretera que van arribar a ser d'1,2 quilòmetres de cues en cada sentit, segons van assenyalar des de trànsit.

Els vehicles que anaven en sentit contrari van ser desviats pels Mossos d’Esquadra per Vilanova de l’Aguda, una carretera que s’agafa per sota de Ponts i que deixa just a sobre de l’accident. És un camí molt estret i que estava farcit de vehicles a causa de l’accident. Altres automobilistes van decidir buscar vies alternatives i van donar la volta per Tremp, a 60 quilòmetres de Ponts.