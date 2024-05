Homenatge a Màrius Torres i Agustí Pàniker a La Trenca

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La llibreria La Trenca organitza dues trobades literàries aquesta setmana. Dimarts 7, es realitzarà un homenatge al poeta lleidatà Màrius Torres i divendres 10 l’escriptor Agustí Pàniker oferirà una xerrada en un acte que forma part del cicle 'Geografies'. Ambdues activitats seran a les 19 hores.

Així, aquest dimarts, Eva Arasa, Roser Carol i Iago Andreu-Sotelo llegiran en veu alta fragments de l’obra poètica de Màrius Torres; Noemí Rodríguez serà la veu narradora i també es podrà sentir les poesies musicades de la mà de Francesca Guardiola, acompanyada del guitarrista Diego Galdón.

Divendres arribarà 'El paisatge religiós de la Xina', amb Agustí Pàniker. La xerrada serà un breu repàs a les grans tendències religioses de la Xina (taoisme, confucianisme i budisme) per veure com aquestes tradicions es difuminen al llarg dels segles per donar forma a una "religiositat xinesa".