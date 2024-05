Concert històric

La banda Persefone, conjuntament amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), van omplir ahir l’Auditori Nacional en “un concert per recordar”, segons va qualificar el bateria Sergi Bobby Verdaguer. Amb 21 músics a l’escenari, 15 cordes, els sis integrants de Persefone i el director de l’ONCA, Albert Gumí, els instruments propis de la música clàssica i el mètal es van fusionar en aquest recital, en què els espectadors van escoltar un repàs dels quatre discs del grup nacional que ha fet carrera lluny de les fronteres del Principat.

Va costar una dècada, però la música del grup de death-metal va tornar a sonar en un esdeveniment que ja tenia penjat el cartell d’”entrades exhaurides” quasi noranta dies abans. “Ens va sobtar molt a tot el grup, perquè l’estil que fem és bastant de nínxol aquí a Andorra, llavors haver-les esgotat tan ràpid, va ser una alegria gegant” va revelar Verdaguer. En conseqüència, van intentar tancar una segona data però va ser sense èxit, a causa de les dificultats d’organització de la quantitat de persones implicades en el projecte més enllà dels de sobre l’escenari, que ja era prou complicat només amb ells. La proposta inicial de tocar juntament amb l’ONCA, però, va sorgir directament des del ministeri de Cultura, i Persefone no s’ho va pensar en cap moment. “És un luxe poder tocar amb professionals que ho tenen tot claríssim des del minut zero i fan que soni perfecte a la primera” va incidir. Per la seva banda, el director de l’orquestra, Albert Gumí, va qualificar el concert “d’espectacular”, remarcant l’èxit de venda d’entrades.

“Els estils són molt diferents, però tothom fa música, i la música de Persefone és de gran qualitat” va explicar. En aquest sentit, Gumí va declarar que no havia sigut difícil poder adaptar el mètal a l’ONCA, el qual es va fer en col·laboració amb el teclista Miguel Espinosa, qui ja tenia treball avançat i tan sols s’ha hagut d’adaptar-ho a cordes. “La banda m’ha donat la llibertat de posar coses meves, de donar-hi un toc especial i d’aquesta manera arribem a un concert únic” va mencionar Espinosa.

“No és Persefone, ni és l’ONCA, són tots dos, i aquí hi ha la gràcia” va manifestar el director de l’orquestra. Això fa que sigui tota una experiència única, que només es pugui viure en directe una vegada, però repetir-ho constantment a casa. “El concert es grava perquè tothom pugui tornar-lo a veure o gaudir-ne, en cas que no hagi pogut assistir-hi” va dir Gumí. D’altra banda, pels integrants de Persefone va estar l’oportunitat “perfecta” perquè amics i familiars puguin gaudir-los sense haver de viatjar.