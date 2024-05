Canvis en la llei de contractació pública

Ningú viu al marge de la idea que l’acceptació de l’acord d’associació amb la UE portarà un seguit de normes que caldrà implementar. Algunes s’agrupen dins de les polítiques horitzontals, altrament també anomenades “regles comunes”.

Una de les més importants suposarà un canvi en la llei de contractació pública que consistirà en la regulació més gran dels contractes harmonitzats de serveis i obres majors, als quals se’ls topallarà amb un llindar econòmic. Aquest llindar marcarà que, per sota, Andorra no hagi de tenir present Europa quant als concursos d’adjudicació d’obra pública, però, en canvi, en superar aquest llindar, les directives de la unió prevaldran i empreses privades de països del mercat interior tindran el mateix dret que les andorranes a participar-hi.

Les ajudes de l’estat són, també, epicentre de la marca d’un llindar. Avui dia, al Principat no existeix cap regulació envers aquesta temàtica que aglutina aquelles subvencions públiques, privades o mixtes que operen al mercat. L’objectiu és no crear competència deslleial en el sector i l’apuntalament del llindar, sempre econòmic, servirà per al requeriment d’una autorització per a l’ajuda esmentada.

Altres aspectes dins de les “regles comunes” són la llei de protecció del consumidor i la propietat intel·lectual. Per un costat, Andorra no té la figura per protegir el consumidor tan definida com Europa i l’acord obligarà a desenvolupar-la més a fons. Per altre costat, s’haurà d’actualitzar la llei de propietat intel·lectual, per afavorir la diversificació econòmica. Entre altres, obligarà a crear un registre de marca o patent i a obrir el principi d’exclusivitat de la societat d’autors i drets de veïns (Sdadv).