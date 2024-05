Tallada la C-14 per un xoc frontal

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un accident força aparatós ha provocat talls de circulació a la C-14 poc després de les 19 hores quan dos turismes xocat frontalment, un amb matrícula andorrana i una espanyola. El sinistre ha ocorregut al punt quilomètric 120, a quatre quilòmetres de Ponts, on s'hi ha desplaçat ambulàncies, els mossos d'esquadra i dos helicòpters per atendre les víctimes i traslladar-les en un centre hospitalari. En un vehicle hi viatjaven dos passatgers i en un altre, un sol, i un d'ells hauria quedat atrapat dins del cotxe. Ara mateix es desconeix si hi ha alguna víctima mortal, però sí que dues persones han patit ferides greus.

El servei català de trànsit ha informat del tall poc abans de les 19.30 hores i ha avisat de retencions de fins a 2 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa.