El retard en la concessió de les ambulàncies crea inquietud

Els treballadors de l’encara UTE que dona el servei del transport no urgent medicalitzat no amaguen el seu malestar per la demora en la decisió del SAAS per decidir quina és la nova concessionària del servei. El conveni col·lectiu entre la plantilla i l’empresa havia d’haver entrat en vigor el passat 1 d’abril, però no ho farà fins que l’empresa no agafi la gestió. Això vol dir que durant aquest temps el personal d’ATS no gaudeix de les millores que van negociar al conveni, ja que l’empresa actual no està obligada a aplicar-lo, atès que va renunciar al servei al·legant que amb les noves condicions laborals no li era viable econòmicament mantenir la concessió.

Fonts del personal afirmen que estan disposats a tenir una paciència limitada i esperen que la decisió es comuniqui aviat, ja que difícilment la nova adjudicatària acceptarà pagar de manera retroactiva als treballadors les noves condicions que van pactar i que estan acceptades pel SAAS. La parapública sanitària té sobre la taula dues propostes. La UTE s’ha dissolt i és Ambulàncies Egara –amb el nom Ambulàncies Valira– i Ambulàncies del Pirineu, que ja havia estat concessionària anteriorment i que ara manté el transport sociosanitari. Sigui l’una o l’altra, totes dues han de respectar el conveni col·lectiu que es va negociar amb el personal. Aquesta clàusula està en el plec de bases.