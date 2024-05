Escaldes té aigua per a un màxim de 23.000 habitants

La parròquia d’Escaldes té una capacitat màxima de subministrament d’aigua de 23.000 habitants. Capesa ha fet l’estudi de càrrega en aquest àmbit, que ja està en mans dels responsables comunals. Actualment, la població escaldenca és de 15.600 persones, per la qual cosa encara hi ha marge per a un creixement, però sostenible, ja que dins d’aquesta xifra s’han de comptabilitzar també els pics de consum provocats per esdeveniments multitudinaris, com el Tour, quan s’incrementa el consum.

Capesa, amb les instal·lacions actuals i la captació que té, pot abastir 23.000 persones amb un consum de 200 litres diaris cadascuna, una xifra superior als 150 litres diaris que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat s’ha marcat com a fita. Créixer és un repte complicat. La companyia d’aigues escaldenca admet que les dues captacions tenen una limitació. El riu Madriu abasteix el 90% d’Escaldes-Engordany i la resta prové d’Engolasters a través d’una captació soterrània. Amb aquestes dades a la mà, correspon a l’equip de govern la decisió política de posar sostre al nombre d’habitants, i fer-les servir per a l’estudi de càrrega que els comuns han de lliurar al Govern per disposar de dades fiables sobre les limitacions de creixement del país a partir dels recursos i dels serveis.

Capesa fa un control diari molt exhaustiu pel que fa a la producció i el consum per tal de detectar qualsevol incidència que denoti alguna anomalia. Per això és important l’eficiència de la xarxa i que l’aigua no es perdi pel mal manteniment de les canonades o avaries que passen desapercebudes. “Si de la central surten 1.000 litres d’aigua i se’n facturen 900, n’hi ha 100 de pèrdua”, apunten des de la companyia, que situa en el 80% el nivell d’eficiència òptim que hauria de tenir una xarxa, amb només un 20% de diferència entre la producció i el consum.

L’aigua només es conserva apta per al consum durant dos dies a causa dels components que du per al seu consum a les llars. La digitalització –encara no del tot desenvolupada– permet observar les zones on hi ha un excés de consum. Per exemple, al barri de la Plana hi ha una mitjana de 100 metres cúbics diaris, i fa uns dies es va notar un salt fins als 130, que va fer saltar les alarmes. Es tracta d’una àrea petita i aquesta variació va ser deguda al fet que un veí va decidir omplir la piscina. Un fet similar va passar al Torrent de Can Diumenge, on va començar a baixar més aigua de l’habitual sense ser un dia de pluja. Els tècnics de Capesa finalment van esbrinar el motiu: un particular va buidar la piscina del seu xalet. La companyia recorda que en aquests casos no és obligatori avisar, però sí recomanable per estalviar els temps dels operaris fins que en troben l’origen.

Capseda va remarcar que tenen les xifres molt clares obre el cost que té el seu servei, perquè a més quan hi ha una avaria se n’encarrega una empresa externa i no ho fa el departament d’obres, com passa en altres corporacions. La gent continua tenint la concepció que a Andorra l’aigua és gratis, fet que va contra l’estalvi.