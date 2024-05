El PS reclama al Govern que elabori un pla contra el suïcidi

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari socialdemòcrata va entrar ahir una moció a Sindicatura instant el Govern a redactar un pla estratègic nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi i que sigui vigent en els pròxims quatre anys. El PS dona tres mesos a l’executiu per configurar el text, així com per posar en marxa un observatori de salut mental i addiccions en un període màxim de quatre mesos, segons ha comunicat el partit.