Detinguts lladres ‘punxarodes’ que operaven a la Seu d’Urgell

Els mossos d’esquadra van detenir a Ponts quatre homes com a presumptes autors d’una sèrie de robatoris amb el mètode punxarodes. Segons va manifestar la policia catalana, estan acusats de delictes de pertinença a grup criminal, furt a interior de vehicle i d’una falta de danys. Els robatoris van passar a la Seu d’Urgell, on els lladres punxaven les rodes dels cotxes aturats per obligar els propietaris a parar i robar-los quan estiguessin despistats rebent ajuda.