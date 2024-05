Detingut un jove per robar quatre cops al mateix restaurant

La policia va controlar dijous un jove de 18 anys per entrar fins a quatre vegades en un restaurant d’Andorra la Vella enduent-se la caixa enregistradora, menjar i elements decoratius del local. També està acusat de robar en una escola bressol de Santa Coloma, d’on s’hauria endut material electrònic després de forçar la porta d’entrada. El jove estava en recerca després que el restaurant denunciés els robatoris i la policia investiga si estaria implicat en altres delictes.

Tanmateix, el cos de seguretat també va informar de quatre detencions més. Dimarts al vespre, un home de 41 anys va ser detingut a Sant Julià de Lòria per agredir la mare a casa seva i mostrar resistència a l’autoritat a l’hora de l’arrest. Unes hores més tard, a la mateixa parròquia, un home de 60 anys va ser arrestat per agredir la dona per segona vegada en una setmana, havent estat ja detingut uns dies abans pel mateix motiu. En els darrers dies, la policia va detenir un home de 31 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,34 d’alcoholèmia i també un altre home, de 27 anys i no resident, per incomplir una ordre administrativa d’expulsió.